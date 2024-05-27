"Величайший боец этого поколения": экс-чемпион мира дал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз поделился мыслями о потенциальном бое-реванше между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Он не сомневается, что украинский боксер сможет во второй раз победить британца.

"На самом деле, я вижу только тот же результат. Усик – исключительный боец поколения. У Фьюри была своя эпоха, а теперь наступила эпоха Усика. И это может быть конец. Он может сказать: "Я закончил боксировать", а затем завершить карьеру, кто знает. Но я думаю, что, если они снова будут биться, то Усик внесет изменения, снова станет лучше и снова победит Фьюри. Это не значит, что это будет тот же бой, но я думаю, что будет тот же результат", – цитирует Гроувза SecondsOut.

Также Гроувз заявил, что Усик хоть сейчас может заканчивать карьеру, ведь уже достиг всех вершин мирового бокса.

"Думаю, Усик либо проведет реванш, либо уйдет на пенсию. Ему больше нечего доказывать. Он дважды победил Джошуа, теперь он одолел Фьюри. Для меня Усик – величайший боец этого поколения. Он является главным, лидером стаи. Когда ты оглянешься на это поколение супертяжеловесов, то скажешь: "Александр Усик – главный, он доминирует".

На мой взгляд, он должен закончить карьеру. Он сделал все, что должен был, заработал достаточно денег, он прошел эту игру. Ему больше нечего делать. Абсолют в тяжелом весе, абсолют в супертяжелом, и ему уже 37 лет, приближается к 40", – сказал Гроувз в интервью talkSPORT.

Ранее сообщалось, что Фьюри официально активировал опцию о реванше с Усиком. По словам промоутера Боба Арума, второй бой между украинцем и британцем состоится в конце 2024-го или в начале 2025 года в Эр-Рияде.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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