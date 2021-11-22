Величие существенно пошатнулось: Сульшер установил невероятный антирекорд во главе "Манчестер Юнайтед", державшийся почти 50 лет

Величие существенно пошатнулось: Сульшер установил невероятный антирекорд во главе "Манчестер Юнайтед", державшийся почти 50 лет

Для такого клуба – трудно представить подобное.

Уже бывший главный тренер английского " Манчестер Юнайтед " Оле-Гуннар Сульшер установил невероятный антирекорд во главе "красных дьяволов".

Так, 48-летний норвежский специалист стал первым за 49 лет наставником "манкунианцев", не выигравшим ни одного трофея во главе этого клуба.

Отметим, последний раз подобное было в "Манчестер Юнайтед" в 1972 году, когда без титулов клуб оставил Фрэнк О'Фаррелл.

Сульшер возглавлял "красных дьяволов" с декабря 2018 года. За это время "манкунианцы" не выиграли ни одного трофея. В прошлом сезоне команда заняла второе место в АПЛ и дошла до финала Лиги Европы;

В 12 матчах этого сезона Премьер-лиги "манкунианцы" набрали 17 очков и сейчас занимают 7-е место. Команда проиграла 5 из 7 последних матчей в чемпионате;

В последнем поединке, состоявшемся накануне, МЮ разгромно проиграл "Уотфорду" — 1:4. В следующем туре АПЛ "красные дьяволы" 28 ноября на выезде сыграют с лидером чемпионата "Челси".

Добавим, что Сульшера уволили именно после сокрушительного поражения от "Уотфорда". По данным СМИ, МЮ из-за досрочного расторжения сделки выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов.