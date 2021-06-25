"Великие комбинаторы нашего времени": Беленюк эпично отреагировал на выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

"Великие комбинаторы нашего времени": Беленюк эпично отреагировал на выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

"Сине-желтые" пробились в плей-офф турнира с последнего "проходного" места.

Народный депутат и борец Жан Беленюк эпично отреагировал на выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020.

В матче последнего тура группового этапа "сине-желтые" сражались с австрийской командой за выход в плей-офф и проиграли (0:1), заняв третье место в квартете С. В 1/8 финала Украина пробилась, завоевав последнюю из четырех путевок для команд, занявших третьи места в своих группах.

В первом раунде плей-офф "сине-желтые" встретятся с командой Швеции. Если бы украинцы не проиграли австрийцам и стали вторыми в своей группе, они бы противостояли одному из фаворитов турнира - итальянцам.

Беленюк, учитывая такие расклады, опубликовал в Instagram фото с главным тренером "сине-желтых" Андреем Шевченко и его ассистентом Александром Шовковским. Кадр Жан подписал словами: "С великими комбинаторами нашего времени. Украина - в 1/8. Болеем дальше".

instagram.com/zhanbeleniuk

Матч 1/8 финала Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

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