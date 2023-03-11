Великобритания призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян и белорусов в ОИ-2024

Правительство Великобритании обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр 2024 года в Париже с призывом оказывать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы тот не допустил к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на письмо министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер.

Фрейзер попросила исполнительных директоров британских подразделений мировых партнеров МОК, в частности Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa помешать возможному решению Комитета о возвращении россиян и белорусов на международную арену.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы уверены, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях. Пока наши беспокойства и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей относительно работоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не соглашаемся с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям", – говорится в письме.

Ранее Великобритания стала одной из 35 стран, которые договорились требовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

В феврале МОК сообщил, что окончательное решение касательно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

Читайте также:

Потакание странам-агрессорам: фехтовальщиков из РФ и Беларуси допустили к международным соревнованиям

Хотят помочь попасть на Олимпиаду-2024: МОК готовит лазейку для спортсменов из России и Беларуси

Изменила свое мнение: мэр Парижа высказалась против участия россиян в Олимпиаде-2024 (видео)