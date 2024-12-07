Великолепная семерка от Queensberry: вечер английского бокса на Киевстар ТВ

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ в прямом эфире из Лондона будет транслировать масштабное боксерское шоу "Великолепная семерка".

7 декабря в 20:00 на Киевстар ТВ состоится трансляция масштабного боксерского шоу "Великолепная семерка". Главным событием вечера станет бой между чемпионом Великобритании в среднем весе Брэдом Полсом и обладателем пояса WBO International Дензелом Бентли.

После ничейного результата в мартовском поединке Полс (19-1-1, 11 KO) взял реванш у Нейтана Гини и стал чемпионом Британии. В то же время, Бентли (20-3-1, 17 KO) защитил титул WBO International, дважды нокаутировав своих соперников.

На кону – не только вакантный пояс чемпиона Европы в среднем весе, но и титулы чемпиона Великобритании и интернационального чемпиона WBO.

Организатором турнира "Великолепная семерка" выступает промоутерская компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.

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Не пропустите эксклюзивную трансляцию боксерского шоу "Великолепная семерка" 7 декабря в 20:00 на Киевстар ТВ.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине и всем интернет-провайдерам. Узнайте больше о новинках на платформе в телеграмм-канале "Кино для ТВ".

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