Венгрия обыграла Грузию и догнала Украину по очкам в Лиге наций

Сборная Венгрии / © Associated Press

Реклама

Сборная Венгрии дома обыграла Грузию в матче третьего тура группы 2 дивизиона B Лиги наций-2026/27. Поединок на "Пушкаш Арене" в Будапеште завершился со счетом 1:0.

Единственный гол хозяева поля забили на 35-й минуте. Автором результативного удара стал защитник "Ливерпуля" Милош Керкез.

Реклама

В другом поединке 3-го тура этого квартета сборная Украины в словацкой Трнаве разгромно проиграла Северной Ирландии (0:3).

Реклама

После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что важный игрок сборной Украины покинул расположение команды перед матчами Лиги наций.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров