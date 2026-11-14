Венгрия победила Грузию и возглавила группу Украины в Лиге наций

Грузия — Венгрия / © Associated Press

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Сборная Венгрии победила команду Грузии в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги наций-2026/27. Поединок в Тбилиси завершился со счетом 0:2.

В первом тайме команды голов не забили. А уже во второй половине встречи венгры дважды поразили ворота хозяев поля. Сначала на 73-й минуте автоголом отличился защитник грузин Лаша Двали.

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А на 85-й минуте гости закрепили свой успех — точный удар нанес Барнабаш Варга.

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После этой победы Венгрия (10 очков) возглавила группу 2 дивизиона B Лиги наций. Грузия (2 балла) осталась на последней позиции

В другом матче 5-го тура этого квартета встретятся Северная Ирландия (8 пунктов) и Украина (4 очка). Поединок в Белфасте также состоится 14 ноября, начало — в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Северная Ирландия — Украина.

Победа Венгрии над Грузией означает, что Украина точно не выиграет свою группу Лиги наций — "сине-желтые" не опередят одновременно и венгров, и Северную Ирландию. В то же время, подопечные Андреа Мальдеры сохраняют шансы финишировать на втором месте.

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В заключительном туре Венгрия примет Северную Ирландию, а Грузия в словацком городе Кошице сразится с Украиной. Оба матча запланированы на 17 ноября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что сборная Украины назвала стартовый состав на матч Лиги наций с Северной Ирландией.

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