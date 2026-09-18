Венгрия — Украина: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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В пятницу, 25 сентября, сборная Украины по футболу проведет стартовый матч на групповом этапе Лиги наций-2026/27 против команды Венгрии.

Поединок состоится в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Новый сезон Лиги наций сборная Украины проведет в Дивизионе B, где ее соперниками в группе 2 станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. "Сине-желтые" проведут по два матча против каждого из соперников — дома и на выезде.

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Это будут первые официальные поединки украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

Где смотреть матч Венгрия — Украина

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Венгрия — Украина.

Прогноз букмекеров на матч Венгрия — Украина

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают сборную Венгрии. На победу хозяев поля принимаются ставки с коэффициентом 2,25. Ничья — 3,25. Выигрыш украинцев — 3,25.

После выездного поединка с венграми сборную Украины во время этой же международной паузы ждут еще три матча Лиги наций: гостевой против Грузии (28 сентября в Тбилиси), а также номинально домашние против Северной Ирландии (2 октября) и Венгрии (5 октября), которые из-за войны с российскими оккупантами состоятся в словацкой Трнаве.

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Заключительные поединки группового раунда Лиги наций сборная Украины сыграет во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

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Ранее сообщалось, что сборная Украины сделала два вынужденных изменения в составе на матчи Лиги наций.

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