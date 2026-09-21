Венгрия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу / © УАФ

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В пятницу, 25 сентября, сборная Украины по футболу сыграет с командой Венгрии в матче первого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок состоится в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Это будет первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

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Украина и Венгрия проведут новый розыгрыш Лиги наций в группе 2 Дивизиона B, где их соперниками также будут Грузия и Северная Ирландия.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Венгрия — Украина.

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