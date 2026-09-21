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Венгрия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Следите на нашем сайте за ходом первого официального поединка "сине-желтых" под руководством Андреа Мальдеры.
В пятницу, 25 сентября, сборная Украины по футболу сыграет с командой Венгрии в матче первого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Поединок состоится в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Это будет первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.
Украина и Венгрия проведут новый розыгрыш Лиги наций в группе 2 Дивизиона B, где их соперниками также будут Грузия и Северная Ирландия.
Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Венгрия — Украина.