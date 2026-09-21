ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

Венгрия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Следите на нашем сайте за ходом первого официального поединка "сине-желтых" под руководством Андреа Мальдеры.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу / © УАФ

В пятницу, 25 сентября, сборная Украины по футболу сыграет с командой Венгрии в матче первого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Поединок состоится в венгерском Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Это будет первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

Украина и Венгрия проведут новый розыгрыш Лиги наций в группе 2 Дивизиона B, где их соперниками также будут Грузия и Северная Ирландия.

Участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

  • первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

  • второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

  • третье место — сохранит прописку в Лиге В;

  • четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Венгрия — Украина.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie