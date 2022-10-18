"Верес" благодаря зрелищному камбэку ворвался в тройку лучших команд УПЛ

Клуб из Ровно одержал волевую победу над "Львовом".

"Верес" обыграл "Львов" в стартовом матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе СКИФ в городе Льва завершился поражением хозяев - 1:3 .

Львовяне повели в счете в начале встречи - на 14-й минуте отличился Владислав Бугай. Однако уже через три минуты ровенчане смогли восстановить паритет усилиями Николая Гайдучика.

Во втором тайме гости сделали все, чтобы вырвать победу. На 67-й минуте Семен Вовченко вывел "Верес" вперед, а через несколько минут Станислав Шарай поставил точку в этом противостоянии.

Львов - Верес: турнирное положение после матча

После этого успеха "Верес" с 14 очками поднялся на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" с 5 баллами остался на 12-й строчке.

В следующем туре команда Юрия Вирта 23 октября сыграет против "Зари", а львовский коллектив днем ранее встретится с "Александрией".

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