"Верес" и "Минай" не смогли определить сильнейшего в западноукраинском дерби

"Верес" и "Минай" сыграли вничью в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. После перерыва хозяева поля вышли вперед – на 54-й минуте забил Андрей Близниченко.

Однако удержать победу команда Юрия Вирта не сумела. На 60-й минуте Егор Твердохлиб вырвал для "Миная" ничью.

После этого матча "Верес" (21 балл) занимает 12-е место в УПЛ. "Минай" (22 очка) располагается на 10-й строчке.

В следующем туре команда из Ровно 28 апреля примет "Львов", а закарпатский коллектив 29 апреля дома встретится с "Металлистом 1925".

Читайте также:

Фестиваль пенальти: "Ворскла" в результативном матче одолела одного из аутсайдеров УПЛ (видео)

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

"Заря" в меньшинстве удержала победу над "Колосом" и вышла на второе место в УПЛ (видео)