"Верес" объявил об увольнении главного тренера – ему быстро нашли замену

Футбольный клуб "Верес" Ровно уволил Сергея Лавриненко с должности главного тренера.

Об этом ровенский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Такое решение 12 декабря во время итогового в 2023 году заседания приняли члены наблюдательного совета клуба.

Лавриненко возглавил "красно-черных" 16 июня этого года. Под его руководством "Верес" в этом сезоне провел 18 официальных матчей (16 в чемпионате и 2 в Кубке Украины). Команда одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Также "Верес" объявил, что новым главным тренером команды стал Олег Шандрук.

В тренерский штаб команды войдут тренеры Олег Герасимьюк, Юрий Кособуцкий и Роман Гандзин.

Шандрук во время карьеры футболиста выступал за луцкую "Волынь", донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал", одесский "Черноморец" и "Севастополь".

Ранее 40-летний специалист уже возглавлял главную команду клуба – с 7 августа 2018 года до 14 июня 2019 года. Под его руководством "Верес" в том сезоне стал пятым в Группе А Второй лиги.

В декабре 2021 года Шандрук возглавил юношескую команду Вереса (U-19). А в мае 2023 года он возглавил детскую футбольную академию ровенского клуба.

На зимний перерыв "Верес" ушел в зоне вылета из УПЛ. Ровенская команда занимает предпоследнее 15-е место, набрав 12 очков в 16 матчах.

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