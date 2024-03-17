"Верес" обыграл "Черноморец" и прервал свою длительную серию без побед в УПЛ (видео)

Ровенский клуб одержал первую победу за шесть поединков чемпионата Украины.

"Верес" обыграл "Черноморец" в выездном матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол ровенский клуб забил в самом начале встречи. Уже на шестой минуте черногорский нападающий Марко Мрвальевич слета пробил под перекладину после подачи Дмитрия Шастала со штрафного.

Отметим, что после завершения первого тайма в Одессе раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому перерыв длился более часа.

Обзор матча "Черноморец" – "Верес"

Будет добавлен в скором времени.

Этой победой "Верес" прервал свою безвыигрышную серию, которая насчитывала пять матчей чемпионата Украины. Команда Олега Шандрука с 16 очками поднялась на 14-е место.

"Черноморец" не выиграл ни одного из четырех поединков в 2024 году – ничья и три поражения. Команда Романа Григорчука с 23 баллами занимает десятую позицию.

В следующем туре чемпионата Украины, после международной паузы, ровенский коллектив примет "Кривбасс", а "моряки" на выезде встретятся с "Полесьем". Оба матча состоятся 30 марта.

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