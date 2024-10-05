"Верес" одержал волевую победу над "Зарей", прервав свою безвыигрышную серию в УПЛ (видео)

Ровенский клуб улучшил свое положение в турнирной таблице чемпионата Украины.

"Верес" одержал волевую победу над "Зарей" в домашнем матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 2:1 .

Уже на 9-й минуте встречи луганчане открыли счет – Игорь Горбач забил после передачи Дениса Антюха.

Однако хозяева довольно быстро отыгрались – на 18-й минуте Марко Мрвальевич нанес точный удар головой, воспользовавшись подачей Михаила Протасевича.

Победный гол ровенский клуб организовал в начале второго тайма благодаря бразильским легионерам. На 54-й минуте Луан с двадцати метров точно пробил низом, перед этим получив мяч от Яго Сиккейры.

Обзор матча "Верес" – "Заря"

Таким образом, "Верес" прервал свою четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ и с 9 очками поднялся на 11-е место турнирной таблицы. "Заря" с 12 баллами занимает 7-е место.

В десятом туре чемпионата Украины, который состоится после международной паузы, "Верес" 20 октября в гостях сыграет против "Черноморца", а "Заря" в тот же день встретится с "Кривбассом".

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