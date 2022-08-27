"Верес" оформил камбек и отправил "Ворсклу" на дно турнирной таблицы УПЛ

В субботу, 27 августа, в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Ворскла" принимала ровенский "Верес".

Полтавская "Ворскла" в домашнем матче 2-го тура УПЛ уступила "Вересу" — 1:2 .

Счет матча открыл на 21-й минуте Александр Скляр после передачи Таулян Сефери.

Гости сравняли счет в конце поединка – на 85-й минуте отличился Валерий Кучеров. А уже в компенсированное арбитром время Михаил Шестаков принес "Вересу" победу.

После матча 2-го тура "Верес" имеет шесть очков и находится на втором месте турнирной таблицы. Тем временем у "Ворсклы" два поражения, ни одного набранного балла и последнее место в турнирной таблице.

В следующем туре "Ворскла" сыграет гостевой матч с "Металлистом 1925", а "Верес" в тот же день также на выезде встретится с "Днепром-1".

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