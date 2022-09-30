"Верес" расписал боевую ничью в УПЛ после долгожданного возвращения на домашний стадион

В стартовом поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги поделили очки "Верес" и "Рух". Встреча на ровенском стадионе "Авангард" завершилась результативной ничьей - 2:2 .

Поединок не начался вовремя из-за угрозы ракетного удара со стороны РФ. После того, как раздался сигнал об отбое воздушной тревоги, команды вышли на поле. На 9-й минуте хозяева повели в счете - отличился Виталий Дахновский.

На 26-й минуте бразилец Таллес восстановил паритет в этом противостоянии. Но на перерыв "Верес" ушел, ведя в счете - на 31-й минуте ровенчан вывел вперед Дмитрий Клец.

Удержать победу команде Юрия Вирта не удалось. На 53-й минуте Роман Дидык забил гол, позволивший львовянам избежать поражения в этом матче.

Отметим, что арена "Авангард" в Ровно принимала первый официальный матч после более чем 5-летнего перерыва, связанного с реконструкцией стадиона.

"Верес" с 10 очками располагается на третьей строчке в таблице УПЛ. "Рух" с 4 баллами идет на десятом месте.

В следующем туре ровенский клуб 7 октября сыграет с "Металлистом", а львовский коллектив 9 октября встретится с "Динамо".

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