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"Верес" разобрался с главным аутсайдером УПЛ, приблизив отставку Маркевича

"Верес" разобрался с главным аутсайдером УПЛ, приблизив отставку Маркевича

УПЛ

Ровенский клуб одержал убедительную домашнюю победу над приазовцами.

Ровенский "Верес" обыграл "Мариуполь" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Авангард" в Луцке завершился победой команды Юрия Вирта со счетом 2:0.

Героем встречи стал нападающий хозяев Михаил Шестаков. На 64-й минуте он открыл счет в противостоянии, а на 81-й удвоил преимущество своей команды после передачи Геннадия Пасича.

  • "Верес" (18 очков) выиграл второй матч подряд и поднялся на восьмую строчку таблицы УПЛ.
  • "Мариуполь" потерпел пятое поражение подряд в Чемпионате Украины. Приазовцы с 4 баллами занимают последнее место и рискуют остаться без главного тренера Остапа Маркевича после серии провальных результатов.
  • В 13-м туре УПЛ ровняне 30 октября на выезде сыграют с "Ингульцом", а "Мариуполь" в тот же день примет "Динамо".
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