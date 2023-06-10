"Верес" с удалением на старте потерпел поражение в первом матче плей-офф УПЛ

Запорожский "Металлург" обыграл ровенский "Верес" в первом матче плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2023/24. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:0 .

Уже на 5-й минуте встречи "Верес" остался в меньшинстве – Семен Вовченко пытался выбить мяч в подкате, но сбил соперника возле собственной штрафной. Арбитр без колебаний показал игроку ровенского клуба прямую красную карточку.

На 28-й минуте "Металлург" воспользовался численным преимуществом. Валерий Сад точно пробил в нижний угол ворот после передачи Алексея Сидорова

Больше до финального свистка счет не изменился. Ответный матч между "Вересом" и "Металлургом" состоится в среду, 14 июня. Начало – в 13:00.

Отметим, что другую путевку в элитный дивизион разыграют петровский "Ингулец" и ЛНЗ Черкассы.

Напомним, по итогам прошлого сезона из УПЛ вылетели два худших клуба – "Львов" и "Металлист". Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".

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