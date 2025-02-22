"Верес" сенсационно разгромил "Кривбасс" на старте весенней части УПЛ (видео)

Ровенский клуб шокировал команду Юрия Вернидуба тремя "сухими" голами.
"Верес" сенсационно разгромил "Кривбасс" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Нонимально домашняя для криворожцев встреча состоялась на стадионе "Авангард" в Ровно и завершилась со счетом 0:3.
Ровенский клуб еще в первом тайме обеспечил себе гандикап в два мяча. На 27-й минуте счет открыл Владислав Шарай, воспользовавшись "ляпом" голкипера криворожцев Владимира Маханькова.
На 40-й минуте Николай Гайдучик забил после передачи Валерия Кучерова, увеличив преимущество своей команды.
Во втором тайме подопечные Олега Шандрука довели дело до разгрома. На 72-й минуте окончательный счет игры установил Игорь Харатин, отправив третий мяч в ворота команды Юрия Вернидуба.
Обзор матча "Кривбасс" – "Верес"
Благодаря этой победе "Верес" с 22 очками поднялся на восьмое место в таблице УПЛ. "Кривбасс" (31 балл) остался на четвертой позиции.
В следующем туре "Верес" 2 марта примет "Колос", а "Кривбасс" днем ранее сразится с "Ингульцом".
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