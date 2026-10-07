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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Верес — Шахтер: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 8-го тура УПЛ

Поединок состоится 9 октября на стадионе "Авангард" в городе Ровно.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В пятницу, 9 октября, ровенский "Верес" и донецкий "Шахтер" встретятся в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Авангард" в городе Ровно. Игра начнется в 15:30.

После семи туров "Шахтер" занимает второе место в УПЛ, имея 18 очков. Подопечные Арды Турана по дополнительным показателям уступают лишь "Полесью", которое нанесло "оранжево-черным" единственное поражение в этом сезоне (0:2).

"Верес" с 9 баллами находится на шестой позиции в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу.

Где смотреть матч Верес — Шахтер

В Украине поединок "Верес" — "Шахтер" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Верес — Шахтер

Фаворитом матча букмекеры считают "Шахтер". На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья — 4,80. Выигрыш "Вереса" — 9,40.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины эмоционально прокомментировали поражение от Венгрии в Лиге наций.

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