"Верес" сокрушительной победой взял реванш у "Металлурга" и сохранил место в УПЛ на следующий сезон

Ровенский "Верес" разгромил запорожский МФК "Металлург" в ответном поединке плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2023/24. Встреча на стадионе "Авангард" в Ровно завершилась со счетом 6:1 .

Хозяева поля решили судьбу противостояния еще в первом тайме. На 16-й минуте автоголом отличился игрок "Металлурга" Дмитрий Крапивный. На 23-й минуте преимущество "Вереса" удвоил Денис Балан, а спустя еще пять минут Роман Гагун отправил третий мяч в сетку ворот гостей.

На 35-й минуте "Металлург" остался в меньшинстве – красную карточку заработал Богдан Сокол.

Во втором тайме "Верес" добил соперника еще тремя голами. За ровенский коллектив забили Балан, оформивший дубль в матче, и Николай Гайдучик – в его активе также два забитых мяча.

"Металлург" сумел ответить лишь голом Богдана Могильного в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, "Верес" взял реванш у "Металлурга" за минимальное поражение в первой игре (1:0). По итогам двух поединков ровенский клуб победил со счетом 6:2 и выборол право в следующем сезоне выступать в УПЛ.

Отметим, что другую путевку в элитный дивизион разыграют петровский "Ингулец" и ЛНЗ Черкассы. В первом матче они не определили сильнейшего (1:1). Ответный матч состоится в среду, 14 июня. Начало – в 15:00.

Напомним, по итогам прошлого сезона из УПЛ вылетели два худших клуба – "Львов" и "Металлист". Их места займут две лучшие команды Первой лиги – киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье".

Читайте также:

Украинские клубы в еврокубках-2023/24: кто и где будет играть, даты жеребьевки и стартовых матчей

На войне с Россией погиб 25-летний украинский футболист

Северная Македония – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024