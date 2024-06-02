"Верес" уверенно обыграл "Эпицентр" и выборол право остаться в УПЛ (видео)

"Верес" на своем поле одержал уверенную победу над "Эпицентром" в ответном матче плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 3:1 .

Команда Олега Шандрука обеспечила себе необходимый результат еще в первом тайме, трижды поразив ворота соперника.

Уже на 7-й минуте счет во встрече открыл Николай Гайдучик. В компенсированное к первому тайму время сначала забил Владислав Шарай, а затем Гайдучик оформил дубль.

Во втором тайме "Эпицентр" пытался отыграться, но сумел отличиться только раз – за минуту до конца основного времени игры точный удар нанес Сергей Стень.

Поскольку в первом поединке команды не определили сильнейшего (1:1), то по сумме двух матчей "Верес" победил "Эпицентр" со счетом 4:2.

Таким образом, ровенский клуб остается в УПЛ на следующий сезон. Ранее прописку в элитном дивизионе сохранила "Оболонь", которая по итогам двух встреч одолела "Левый Берег".

Обзор матча "Верес" – "Эпицентр"

Напомним, по итогам сезона-2023/24 в Первую лигу вылетели два худших клуба УПЛ – "Минай" и "Металлист 1925". В свою очередь, автоматическое повышение в классе выбороли "Карпаты" и "Ингулец".

Читайте также:

Германия – Украина: где и когда смотреть товарищеский матч перед стартом Евро-2024

"Шахтер" получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2024/25

Украина в еврокубках-2024/25: кто и где будет играть, когда жеребьевка и первые матчи