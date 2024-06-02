"Верес" уверенно обыграл "Эпицентр" и выборол право остаться в УПЛ (видео)

Ровенский клуб вслед за "Оболонью" сохранил прописку в элитном дивизионе.
"Верес" на своем поле одержал уверенную победу над "Эпицентром" в ответном матче плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 3:1.
Команда Олега Шандрука обеспечила себе необходимый результат еще в первом тайме, трижды поразив ворота соперника.
Уже на 7-й минуте счет во встрече открыл Николай Гайдучик. В компенсированное к первому тайму время сначала забил Владислав Шарай, а затем Гайдучик оформил дубль.
Во втором тайме "Эпицентр" пытался отыграться, но сумел отличиться только раз – за минуту до конца основного времени игры точный удар нанес Сергей Стень.
Поскольку в первом поединке команды не определили сильнейшего (1:1), то по сумме двух матчей "Верес" победил "Эпицентр" со счетом 4:2.
Таким образом, ровенский клуб остается в УПЛ на следующий сезон. Ранее прописку в элитном дивизионе сохранила "Оболонь", которая по итогам двух встреч одолела "Левый Берег".
Обзор матча "Верес" – "Эпицентр"
Напомним, по итогам сезона-2023/24 в Первую лигу вылетели два худших клуба УПЛ – "Минай" и "Металлист 1925". В свою очередь, автоматическое повышение в классе выбороли "Карпаты" и "Ингулец".
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