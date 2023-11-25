"Верес" в матче-триллере с 7 голами прервал ужасную безвыигрышную серию в УПЛ

"Верес" победил "Металлист 1925" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Результативный поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 4:3 .

Уже на 4-й минуте встречи харьковский клуб вывел вперед Андрей Борячук. Через три минуты гости остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Игорь Курило.

Хозяева воспользовались численным преимуществом еще до перерыва и повели в счете благодаря голам Евгения Шевченко и Владислава Шарая.

В начале второго тайма "Металлист 1925" сумел в меньшинстве не только отыграться, но и выйти вперед. За харьковский клуб забивали Ростислав Русин и Евгений Ткачук.

Однако ровенская команда все же нашла силы вырвать победу. На 69-й минуте Виталий Дахновский сравнял счет, реализовал пенальти. А за минуту до конца основного времени Николай Гайдучик забил решающий мяч.

Для "Вереса" это первая победа в чемпионате Украины с 1 сентября. Ровенский клуб с 11 очками вышел на 14-е место в УПЛ. "Металлист 1925" (15 баллов) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Украины "Верес" 1 декабря на выезде сыграет с "Полесьем". Харьковчане 3 декабря померяются силами с "Шахтером".

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