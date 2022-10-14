"Верес" в меньшинстве потерял победу в УПЛ, но удержался в еврокубковой зоне

В пятницу, 14 октября, в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сошлись закарпатский "Минай" и ровенский "Верес".

"Верес" на выезде расписал ничью с "Минаем" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1 .

Счет матча открыл на 5-й минуте Виталий Дахновский – заброс от центрального круга от Валерия Кучерова он завершил отыгрыванием голкипера и ударом в пустые ворота.

"Минай" сумел сравнять счет лишь в середине второго тайма Егор Твердохлеб пятой в центре штрафной перевел передачу Назария Воробчака с правого фланга дальше на Олега Вишневского, а тот пробил в дальний угол.

В дополнительное ко второму тайма время Геннадий Пасич был изъят, получив две желтые, однако это не помогло хозяевам вырвать победу.

После этого поединка "Верес" имеет 11 очков и разделяет с "Колосом" третью-четвертую позицию в турнирной таблице. "Минай" с шестью пунктами в активе остался на 11 месте.

В следующем туре, 19 октября, "Минай" на выезде сыграет с "Металлистом 1925 года". "Верес" днем ​​раньше отправится в гости во "Львов".

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