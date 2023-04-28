"Верес" в "перестрелке" одолел худшую команду УПЛ и прервал свою антирекордную серию (видео)

"Верес" на домашнем стадионе победил "Львов" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 3:2 .

Первыми в этой встрече забили гости – Ивиан Свржняк отличился уже на 4-й минуте.

Команда из Ровно ответила голами Валерия Кучерова и Андрея Близниченко на 13-й и 18-й минутах соответственно.

В компенсированное к первому тайму время львовяне отыгрались – дубль оформил Свржняк.

На старте второго тайма подопечные Юрия Вирта снова вышли вперед усилиями Михаила Шестакова. Именно его гол оказался победным в игре. До финального свистка львовский клуб уже не сумел забить и избежать поражения.

Обзор матча

Таким образом, "Верес" наконец-то прервал свою 11-матчевую серию без побед. Для львовян это поражение стало шестым подряд.

"Верес" (24 очка) поднялся на 11-е место в УПЛ. "Львов" (13 баллов) остался на последней позиции.

В следующем туре "Верес" 3 мая сыграет против "Зари". В тот же день "Львов" будет принимать "Александрию".

Читайте также:

"Динамо" в большинстве обыграло аутсайдера УПЛ в дебютном матче под руководством Шовковского

Вывесили на трибунах эмблему "азовцев": еще один бразильский клуб поддержал "Мариуполь" (видео)

Усиление на будущее: "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего легионера