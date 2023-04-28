"Верес" в "перестрелке" одолел худшую команду УПЛ и прервал свою антирекордную серию (видео)

Команда Юрия Вирта выиграла впервые за 12 встреч.
"Верес" на домашнем стадионе победил "Львов" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 3:2.
Первыми в этой встрече забили гости – Ивиан Свржняк отличился уже на 4-й минуте.
Команда из Ровно ответила голами Валерия Кучерова и Андрея Близниченко на 13-й и 18-й минутах соответственно.
В компенсированное к первому тайму время львовяне отыгрались – дубль оформил Свржняк.
На старте второго тайма подопечные Юрия Вирта снова вышли вперед усилиями Михаила Шестакова. Именно его гол оказался победным в игре. До финального свистка львовский клуб уже не сумел забить и избежать поражения.
Обзор матча
Таким образом, "Верес" наконец-то прервал свою 11-матчевую серию без побед. Для львовян это поражение стало шестым подряд.
"Верес" (24 очка) поднялся на 11-е место в УПЛ. "Львов" (13 баллов) остался на последней позиции.
В следующем туре "Верес" 3 мая сыграет против "Зари". В тот же день "Львов" будет принимать "Александрию".
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