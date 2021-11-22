"Верес" в заключительном матче тура УПЛ нанес третье поражение подряд "Металлисту 1925"

Хозяева оформили по голу в каждом из таймов.

Ровенский "Верес" в рамках заключительного поединка 15-го тура украинской Премьер-лиги уверенно победил харьковский "Металлист 1925" со счетом 2:0 .

Отметим, что первого забитого мяча болельщикам пришлось ждать до 40 минут , когда Сергей Панасенко разрезал оборону передачей на ход Дахновскому в центр штрафной, тот не смог пробить голкипера, а вот Геннадий Пасич с добивания вогнал мяч в сетку.

Удвоили преимущество хозяева уже во второй половине противостояния – Игорь Солдат на 61 минуте подстерег на дальней штанге отскок от подачи углового с правого фланга, который на ближней штанге подрезал Дмитрий Немчанинов.

В общем, футболисты "Вереса" имели преимущества над соперником во владении мячом, а также по количеству нанесенных ударов. Как следствие, ровенчане спокойно довели матч до логического завершения и одержали, таким образом, вполне заслуженную победу.