"Верес" в заключительном матче тура УПЛ нанес третье поражение подряд "Металлисту 1925"

Хозяева оформили по голу в каждом из таймов.
Ровенский "Верес" в рамках заключительного поединка 15-го тура украинской Премьер-лиги уверенно победил харьковский "Металлист 1925" со счетом 2:0.
Отметим, что первого забитого мяча болельщикам пришлось ждать до 40 минут, когда Сергей Панасенко разрезал оборону передачей на ход Дахновскому в центр штрафной, тот не смог пробить голкипера, а вот Геннадий Пасич с добивания вогнал мяч в сетку.
Удвоили преимущество хозяева уже во второй половине противостояния – Игорь Солдат на 61 минуте подстерег на дальней штанге отскок от подачи углового с правого фланга, который на ближней штанге подрезал Дмитрий Немчанинов.
В общем, футболисты "Вереса" имели преимущества над соперником во владении мячом, а также по количеству нанесенных ударов. Как следствие, ровенчане спокойно довели матч до логического завершения и одержали, таким образом, вполне заслуженную победу.
- "Верес" набрал 22 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице УПЛ;
- "Металлист 1925 года" остался с 19 баллами на девятой позиции. Для харьковчан эта неудача стала третьей подряд в рамках внутреннего первенства;
- В следующем, 16 туре, "Верес" и "Металлист 1925" померяются силами с "Колосом" и "Рухом" соответственно.