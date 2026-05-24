Верховен подал официальный протест касательно результата боя с Усиком

По мнению нидерландца, рефери в ринге преждевременно остановил поединок.

Максим Приходько
Рико Верховен

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен подал официальный протест касательно результата боя против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

Об этом Верховен сообщил у себя в Instagram-сторис.

Верховен подал официальный протест по поводу исхода боя с Усиком / instagram.com/ricoverhoeven

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они соблюдаются в самые важные моменты", — написал Рико.

В поединке, который состоялся в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, украинец победил нидерландца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Сначала Усик отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Украинец сразу же пошел добивать нидерландца и рефери за секунду до завершения 11-гораунда остановил бой.

После поражения Верховен возмутился решением рефери, заявив, что тот преждевременно остановил поединок.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

