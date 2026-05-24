Верховен подал официальный протест касательно результата боя с Усиком

Рико Верховен / Фото: Денис Дидковский

Реклама

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен подал официальный протест касательно результата боя против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

Об этом Верховен сообщил у себя в Instagram-сторис.

Верховен подал официальный протест по поводу исхода боя с Усиком / instagram.com/ricoverhoeven

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они соблюдаются в самые важные моменты", — написал Рико.

Реклама

В поединке, который состоялся в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, украинец победил нидерландца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Сначала Усик отправил соперника в нокдаун, но тот сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Украинец сразу же пошел добивать нидерландца и рефери за секунду до завершения 11-гораунда остановил бой.

После поражения Верховен возмутился решением рефери, заявив, что тот преждевременно остановил поединок.

Отметим, что на момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

Реклама

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после победы мужа над Верховеном.

Также на нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

Кроме того, вашему вниманию видеообзор боя Усик — Верховен.

Реклама

Новости партнеров