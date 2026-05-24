Верховен после поражения от Усика разнес рефери и обратился к украинцу

Рико Верховен / Фото: Денис Дидковский

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен прокомментировал поражение нокаутом в бою против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

Верховен выразил несогласие с решением рефери остановить поединок в 11-м раунде.

Также нидерландец обратился к Усику, поблагодарив его за шанс попробовать себя в титульном бою в профессиональном боксе.

"Я считаю, что это была преждевременная остановка. До конца раунда оставалось всего несколько секунд. Либо дайте мне уйти на щите, либо хотя бы дождитесь завершения раунда — именно так я это видел. Я очень благодарен за этот шанс. Усик согласился на бой, а WBC дала мне эту возможность", — сказал Рико в ринге после боя.

"Это отстой. Это отстой. Мне казалось, что я был так близко к тому, чтобы шокировать мир. И… да. Я здесь, чтобы остаться. Думаю, я показал миру, что я точно умею боксировать. Даже как кикбоксеру мне говорили: "Кто этот парень? Он ничего не может. Это максимум четыре или пять раундов.

Но я думаю, что после четырех-пяти раундов мы были уже равны по судейским запискам. Это уже было безумное, безумное выступление. Но все равно я чувствовал, что я был так близок к победе. Но что есть, то есть", — сказал Верховен в комментарии DAZN.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил сражение.

Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Бой против Усика стал 37-летним Верховеном вторым в профессиональном боксе — в апреле 2014 года нидерландец во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

Верховен является одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.

