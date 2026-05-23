Проспорт
757
1 мин

Верховен прибыл на бой с Усиком

Нидерландец уже на месте битвы против украинского чемпиона.

Максим Приходько
Рико Верховен / © Associated Press

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен приехал на арену в Гизе, где уже совсем скоро проведет бой с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Об этом сообщает ТСН.

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

Не пропустите одно из главных спортивных событий года — 23 мая на Киевстар ТВ. На платформе доступен полный вечер бокса со всем файткардом — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Главный бой Усик — Верховен начнется после всех поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинец Даниэль Лапин сенсационно проиграл нокаутом в андеркарде боя Усик — Верховен.

