Верховен прибыл в Египет на бой с Усиком и показал свой вес

Рико Верховен / © Associated Press

Реклама

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен уже прибыл в Египет, где проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Об этом сам боец сообщил в своем Instagram, обратившись к фанатам.

"Доброе утро, ребята. Полторы недели до большого боя. Мы в Египте", — сказал Верховен.

Реклама

Также Рико в Instagram-сторис показал свой актуальный вес, который сейчас составляет 124,3 кг. Отметим, что две недели назад он весил 125,1 кг.

"Краткое обновление. Поехали, это не так уж плохо", — добавил Верховен.

Рико Верховен / instagram.com/ricoverhoeven

Кроме того, Верховен похвастался своей физической формой, выложив в Instagram видео, как тренируется с гантелями на балконе.

"Быстрая тренировка на балконе для начала дня здесь, в Египте", — подписал видео боец.

Реклама

Добавим, что Усик перед своим последним боем, в котором в июле 2025 года нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира, весил 103,1 кг — это самый большой показатель за его карьеру.

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса 23 мая в египетском городе Гиза, вблизи легендарных пирамид. В Сети уже показали, как посреди пустыни строят временную арену для боя.

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Также Александр будет защищать титул WBA, однако Верховен не получит его в случае победы, поскольку не входит в рейтинг организации.

Реклама

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине эксклюзивно покажет платформа Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Напомним, в апреле Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.

Также мы рассказывали, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.

Реклама

Новости партнеров