Верховен столкнется не только с ударами на ринге: как Усик ментально "нокаутирует" соперников еще до боя
В большом боксе психологическая война часто выглядит одинаково. Соперники кричат друг на друга на пресс-конференциях, толкаются на дуэлях взглядов, обещают нокаут, говорят о боли, страхе и уничтожении, но не в случае с Александром Усиком.
За неделю до боя Александра Усика и Рико Верховена, который 23 мая в Украине будет транслировать Киевстар ТВ, ТСН.ua рассказывает об особенностях психологической игры украинского чемпиона, которая начинается еще задолго до выхода на ринг.
Украинский боксер в отличие от соперников ведет себя всегда взвешенно и спокойно, когда его пытаются спровоцировать. Усик может отвечать странной фразой там, где от него ждут агрессии, или танцевать или шутить. И именно это часто выглядит сильнее любого trash talk, потому что он не пытается доказать, что он страшный. Украинец ведет себя так, будто уже знает что-то, чего не знает его соперник.
Смех вместо злости
Один из самых показательных эпизодов произошел перед реваншем Усика с Даниэлем Дюбуа . В битве взглядов Дюбуа толкнул украинца. В классическом боксерском сценарии после этого могли начаться толкотня, крики, ответ агрессией, но тогда Усик отреагировал смехом.
Аналитики The Guardian описали этот момент как часть психологического противостояния. Дюбуа попытался показать жесткость, а Усик после первой реакции просто рассмеялся. Сам Дюбуа потом заявлял, что «mind games» украинца на него не подействуют, но потребность это объяснять уже показывала, что на самом деле подействовали.
В этом и есть фишка Усика — он не отвечает зеркально, если соперник приносит агрессию. Если соперник хочет хаоса — Усик демонстрирует спокойствие. Если соперник хочет столкновения характеров — Усик отказывается играть именно в эту игру.
Александр часто не "давит" первым. Он позволяет сопернику самому тратить энергию: злиться, доказывать, преувеличивать, провоцировать, а сам в этот момент остается внешне спокойным и этим еще больше раздражает оппонента.
Он не пугает — он сбивает сценарий
Многие боксеры строят психологическое давление на предполагаемой агрессии: "Я тебя уничтожу", "Я тебя нокаутирую", "Ты не выдержишь". В случае с Усиком эксперты сходятся во мнении, что он будто намеренно ломает этот шаблон.
Перед реваншем Усик-Фьюри в декабре 2024 года боксеры провели очень длинную дуэль взглядов — более 10 минут. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии BetUK заявила, что именно Усик имел психологическое преимущество. Она описала его как "неподвижного и крепкого", с "физической и ментальной стойкостью" и "спокойной решительностью".
"Усик выиграл десятиминутный бой на подчинение", — подытожила Джуди Джеймс.
Фьюри годами считали мастером психологического давления. Он провоцирует, меняет роли, говорит много и часто заставляет соперников играть в его игру. Но именно Усик стал тем соперником, который не рассыпался под этим давлением, да и в итоге сумел победить британца дважды.
Мозг тренируют так же, как тело
Психология Усика — это не только характер. Его команда много работает над когнитивной подготовкой, реакцией, концентрацией, способностью принимать решение уставшим.
В его подготовке есть упражнения на скорость, реакцию, непредсказуемые стимулы, а также элементы, помогающие сочетать физическую нагрузку с когнитивной работой.
Отдельно спортивный физиолог Усика Якуб Хицкий объяснял, что команда создает "оптимальную психологическую среду для когнитивного упражнения", например, объединяет работу на air bike с задачами на память.
Проще говоря, Усика учат не просто бить, двигаться и выдерживать темп. Его учат думать под нагрузкой, а это именно то, что нужно в ринге, когда соперник давит, зал ревет, сердце бьется быстрее, а одна ошибка может стоить чемпионских поясов.
Усик нокаутирует соперников "до боя" не в буквальном смысле. Он не ломает их одним взглядом и не принуждает бояться. Его психологическая сила тоньше. Он создает ощущение, что его невозможно прочесть.
Перед боем он может быть веселым и странным, а в ринге холодным и точным. Эти разные состояния не противоречат друг другу — они создают образ человека, которого сложно вместить в одну простую роль.
Психология без крика
В спорте давно известно, что ментальная подготовка — это часть результата, а не «приложение» к физике. Американская психологическая ассоциация объясняет, что спортивные психологи работают с принципами, помогающими спортсменам достигать пиковой производительности, в частности через фокус, саморегуляцию и психологические навыки.
Отдельные исследования предстартовой рутины показывают, что системные действия и мысли перед соревнованием могут помогать спортсменам лучше концентрироваться и действовать стабильнее под давлением.
Усик в этом смысле интересен тем, что его ментальная сила не выглядит «пафосно». Он не говорит длинные мотивационные речи, не разгоняет себя ненавистью и не строит весь образ на доминировании.
Как отмечают эксперты из DAZN , главное преимущество украинца над многими соперниками — это контроль:
Контроль эмоций.
Контроль темпа.
Контроль дистанции.
Контроль своей роли в шоу.
И, возможно, именно поэтому соперники часто начинают играть в его игру, даже когда думают, что навязывают свою.
Новый тест — Верховен
Бой против Рико Верховена придает этой теме еще одно измерение. Верховен — легенда кикбоксинга, спортсмен с огромным опытом больших арен и давления. В разговоре перед боем он подчеркивал, что привык к «большим огням» и не собирается ломаться под давлением встречи с Усиком. И это делает психологическую интригу еще более интересной.
Напомним, что бой Олескандр Усик - Рико Верховен состоится 23 мая 2026 года в Египте у пирамид Гизы . В Украине официальным транслятором поединка стала платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ» . Она покажет полный вечер бокса, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференцию 21 мая и взвешивание 22 мая.