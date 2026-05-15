Верховен столкнется не только с ударами на ринге: как Усик ментально "нокаутирует" соперников еще до боя

Усик – Верховен / © Associated Press

Реклама

За неделю до боя Александра Усика и Рико Верховена, который 23 мая в Украине будет транслировать Киевстар ТВ, ТСН.ua рассказывает об особенностях психологической игры украинского чемпиона, которая начинается еще задолго до выхода на ринг.

Украинский боксер в отличие от соперников ведет себя всегда взвешенно и спокойно, когда его пытаются спровоцировать. Усик может отвечать странной фразой там, где от него ждут агрессии, или танцевать или шутить. И именно это часто выглядит сильнее любого trash talk, потому что он не пытается доказать, что он страшный. Украинец ведет себя так, будто уже знает что-то, чего не знает его соперник.

Смех вместо злости

Один из самых показательных эпизодов произошел перед реваншем Усика с Даниэлем Дюбуа . В битве взглядов Дюбуа толкнул украинца. В классическом боксерском сценарии после этого могли начаться толкотня, крики, ответ агрессией, но тогда Усик отреагировал смехом.

Реклама

Аналитики The Guardian описали этот момент как часть психологического противостояния. Дюбуа попытался показать жесткость, а Усик после первой реакции просто рассмеялся. Сам Дюбуа потом заявлял, что «mind games» украинца на него не подействуют, но потребность это объяснять уже показывала, что на самом деле подействовали.

В этом и есть фишка Усика — он не отвечает зеркально, если соперник приносит агрессию. Если соперник хочет хаоса — Усик демонстрирует спокойствие. Если соперник хочет столкновения характеров — Усик отказывается играть именно в эту игру.

Александр часто не "давит" первым. Он позволяет сопернику самому тратить энергию: злиться, доказывать, преувеличивать, провоцировать, а сам в этот момент остается внешне спокойным и этим еще больше раздражает оппонента.

Он не пугает — он сбивает сценарий

Многие боксеры строят психологическое давление на предполагаемой агрессии: "Я тебя уничтожу", "Я тебя нокаутирую", "Ты не выдержишь". В случае с Усиком эксперты сходятся во мнении, что он будто намеренно ломает этот шаблон.

Реклама

Перед реваншем Усик-Фьюри в декабре 2024 года боксеры провели очень длинную дуэль взглядов — более 10 минут. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в комментарии BetUK заявила, что именно Усик имел психологическое преимущество. Она описала его как "неподвижного и крепкого", с "физической и ментальной стойкостью" и "спокойной решительностью".

"Усик выиграл десятиминутный бой на подчинение", — подытожила Джуди Джеймс.

Фьюри годами считали мастером психологического давления. Он провоцирует, меняет роли, говорит много и часто заставляет соперников играть в его игру. Но именно Усик стал тем соперником, который не рассыпался под этим давлением, да и в итоге сумел победить британца дважды.

Мозг тренируют так же, как тело

Психология Усика — это не только характер. Его команда много работает над когнитивной подготовкой, реакцией, концентрацией, способностью принимать решение уставшим.

Реклама

В его подготовке есть упражнения на скорость, реакцию, непредсказуемые стимулы, а также элементы, помогающие сочетать физическую нагрузку с когнитивной работой.

Отдельно спортивный физиолог Усика Якуб Хицкий объяснял, что команда создает "оптимальную психологическую среду для когнитивного упражнения", например, объединяет работу на air bike с задачами на память.

Проще говоря, Усика учат не просто бить, двигаться и выдерживать темп. Его учат думать под нагрузкой, а это именно то, что нужно в ринге, когда соперник давит, зал ревет, сердце бьется быстрее, а одна ошибка может стоить чемпионских поясов.

Усик нокаутирует соперников "до боя" не в буквальном смысле. Он не ломает их одним взглядом и не принуждает бояться. Его психологическая сила тоньше. Он создает ощущение, что его невозможно прочесть.

Реклама

Перед боем он может быть веселым и странным, а в ринге холодным и точным. Эти разные состояния не противоречат друг другу — они создают образ человека, которого сложно вместить в одну простую роль.

Психология без крика

В спорте давно известно, что ментальная подготовка — это часть результата, а не «приложение» к физике. Американская психологическая ассоциация объясняет, что спортивные психологи работают с принципами, помогающими спортсменам достигать пиковой производительности, в частности через фокус, саморегуляцию и психологические навыки.

Отдельные исследования предстартовой рутины показывают, что системные действия и мысли перед соревнованием могут помогать спортсменам лучше концентрироваться и действовать стабильнее под давлением.

Усик в этом смысле интересен тем, что его ментальная сила не выглядит «пафосно». Он не говорит длинные мотивационные речи, не разгоняет себя ненавистью и не строит весь образ на доминировании.

Реклама

Как отмечают эксперты из DAZN , главное преимущество украинца над многими соперниками — это контроль:

Контроль эмоций.

Контроль темпа.

Контроль дистанции.

Контроль своей роли в шоу.

И, возможно, именно поэтому соперники часто начинают играть в его игру, даже когда думают, что навязывают свою.

Новый тест — Верховен

Бой против Рико Верховена придает этой теме еще одно измерение. Верховен — легенда кикбоксинга, спортсмен с огромным опытом больших арен и давления. В разговоре перед боем он подчеркивал, что привык к «большим огням» и не собирается ломаться под давлением встречи с Усиком. И это делает психологическую интригу еще более интересной.

Напомним, что бой Олескандр Усик - Рико Верховен состоится 23 мая 2026 года в Египте у пирамид Гизы . В Украине официальным транслятором поединка стала платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ» . Она покажет полный вечер бокса, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференцию 21 мая и взвешивание 22 мая.

Реклама

Новости партнеров