Верховен узнал результат протеста по бою с Усиком и обратился к украинцу

Усик — Верховен / © Associated Press

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Нидерландский кикбоксер Рико Верховен узнал результат своего протеста по поводу результата боя против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика.

Боксерская комиссия рассмотрела апелляцию Верховена и оставила результат без изменений. В решении указано, что установленные при рассмотрении обстоятельства не повлияли на исход поединка.

В связи с этим нидерландец призвал украинца провести немедленный реванш.

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"У меня было время, чтобы все это осмыслить. 24 мая мы подали официальный протест, поскольку искренне считали, что есть серьезные вопросы относительно того, как был остановлен бой.

16 июня мы получили решение комиссии. Решение подтвердило, что гонг, который завершил 11-й раунд, прозвучал еще до того, как рефери фактически остановил поединок. Официальный хронометрист подтвердил это.

Врач в ринге также подтвердил, что после боя у меня не было признаков спутанности сознания или дезориентации. Комиссия считает, что ни один из этих выводов не изменил результат боя.

Послушайте, никогда речь не шла о том, чтобы унизить заслуги Александра. Он один из величайших бойцов этого поколения, и я испытываю к нему огромное уважение за все, чего он достиг. Что остается со мной, так это ощущение, что после одиннадцати незабываемых раундов на одной из самых больших и эпических арен мира история просто оборвалась, не дойдя до конца.

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У Александра был мощный момент. Он меня хорошо поймал, и напряжение в бою чувствовалось постоянно. Так бывает на этом уровне. Инерция может измениться в мгновение ока. В течение моей карьеры были моменты, когда люди думали, что все кончено. В многочисленных боях за титул чемпиона мира я находил способы переломить ход событий и уйти с поднятой рукой. Таков мой характер. Никогда не сдаваться и всегда верить, что все еще не закончено, пока не прозвучит гонг.

Я искренне верю, что все заслуживали увидеть, как должен был закончиться этот бой. Болельщикам не дали 12-го раунда. После всего, что мы оба вложили в этот бой, они заслуживали увидеть, чем все закончится. Мне так и не представилась возможность узнать, был бы это один из тех вечеров, которые у меня были раньше.

Александру же не дали возможности закончить бой так, чтобы никто не мог это обжаловать. Поэтому для меня вывод очень простой. Давай закончим эту историю и дадим болельщикам немедленный реванш. Решение суда ответило на юридические вопросы, но оставило еще один вопрос, который не дает покоя многим с той ночи: чем должна была закончиться эта история? Усик, я готов", — написал Верховен на своей странице в Instagram.

Усик — Верховен: итоги боя

В ночь на 24 мая Усик в египетском городе Гиза победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

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Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

После поражения от украинца Верховен вошел в рейтинги WBC и WBA.

В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

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Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

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Также тренер Верховена прокомментировал критику в адрес Усика после победы над кикбоксером.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Александр после поединка рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

Также Усик высказался о потенциальном реванше с Верховеном и назвал условие.

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Кроме того, Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

На нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

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