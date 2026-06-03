Верховен вошел в рейтинги WBC и WBA после поражения от Усика

Рико Верховен / Фото: Денис Дидковский

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Нидерландский кикбоксер Рико Верховен вошел в рейтинги WBC и WBA в супертяжелом весе после поражения от чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика.

В обновленном рейтинге супертяжеловесов от WBC нидерландец занимает восьмое место, а в аналогичном рейтинге WBA располагается на 15-й позиции.

Чтобы попасть в рейтинги топ-боксеров хевивейта, Верховену хватило двух поединков на профессиональном ринге. До боя с украинцем Рико боксировал только однажды — в апреле 2014 года он во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

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Обзор боя Усик — Верховен

Усик — Верховен: итоги боя

В ночь на 24 мая Усик в египетском городе Гиза победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

Также Верховен раскритиковал рефери за то, что тот якобы сократил обязательный отсчет времени для восстановления после нокдауна.

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В WBC уже высказались по поводу спорной остановки боя Усик — Верховен.

Известный американский тренер Тедди Атлас встал на защиту рефери, который остановил бой Усик — Верховен.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

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В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

Также тренер Верховена прокомментировал критику в адрес Усика после победы над кикбоксером.

Усик уже отреагировал на протест Верховена касательно результата их боя.

Александр после поединка рассказал, кому посвящает победу над Верховеном.

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Также Усик высказался о потенциальном реванше с Верховеном и назвал условие.

Кроме того, Усик отреагировал на слухи о безумном гонораре за бой с Верховеном.

Ранее сообщалось, что жена Усика поделилась первыми эмоциями после его победы над Верховеном.

На нашем сайте можно посмотреть видео нокдауна и нокаута в поединке Усик — Верховен.

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