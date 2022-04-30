"Верим, боремся!": Ярмоленко пожертвовал средства на покупку кареты скорой и гуманитарной помощи (фото)

"Верим, боремся!": Ярмоленко пожертвовал средства на покупку кареты скорой и гуманитарной помощи (фото)

Вингер сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко объединился с United Ukraine Foundation, чтобы помочь родному городу Чернигову.

Футболист пожертвовал средства на приобретение кареты скорой и гуманитарной помощи.

Об этом игрок сообщил у себя в Instagram.

"С радостью присоединился к благотворительной инициативе помочь своим землякам в Чернигове. Передаю от моей семьи машину скорой помощи, а также важный гуманитарный груз: медикаменты, продукты, товары первой необходимости", — отметил он.

Он поблагодарил добровольцев, которые отправляли машины скорой помощи в Украину с начала войны.

"Особые слова благодарности — волонтерам-украинцам, проживающим в Англии. Благодаря им, в Украину отправятся еще две машины. Все будет Украина! Мы победим! Верим, боремся!", написал он.

Напомним, что игроки футбольного клуба Второй лиги Украины "Чернигов" провели первую с начала войны тренировку на домашнем стадионе.

Читайте также:

Рашизм в киберспорте: российскую команду дисквалифицировали по турниру Dota 2 через Z на карте (фото)

Владелец "Манчестер Сити" помогает обходить санкции бизнесменам страны-агрессорки — Bloomberg

"Спаси, Господи, Херсон от украинских ракет": Верняев разоблачил предателя-гимнаста из сборной Украины