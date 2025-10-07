ТСН в социальных сетях

Вернется ли Фьюри в ринг: промоутер "Цыганского короля" сделал заявление

"Цыганский король" хочет провести бой в следующем году.

Максим Приходько
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри собирается возобновить боксерскую карьеру.

Об этом рассказал промоутер 37-летнего британского боксера Фрэнк Уоррен.

По его словам, "Цыганский король" хочет вернуться в ринг в 2026 году.

"Я разговаривал с ним на прошлой неделе. Он сказал, что собирается вернуться и провести бой в следующем году. Он хочет это сделать. У Тайсона был очень насыщенный год. Он не проводил боев, но, как мы все видели, у него вышел документальный фильм.

Также он заканчивает работу над еще одним документальным фильмом, есть и другие дела. Он категорически заявил мне, что хочет биться в следующем году. Поэтому мы сядем и посмотрим, как это сделать", – цитирует промоутера DAZN.

Напомним, что в 2024 году Фьюри провел два поединка с украинцем Александром Усиком в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей, после чего Фьюри принял решение отправиться на пенсию.

