Вернидуб до сих пор без побед: "Кривбасс" в меньшинстве взял очко против "Миная" в УПЛ

Весь второй тайм команда Юрия Вернидуба играла вдесятером.

"Кривбасс" и "Минай" расписали ничью в рамках 6-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась без голов - 0:0 .

В конце первого тайма криворожцы остались в меньшинстве. Камерунский защитник клуба Иван Дибанго заработал две желтые карточки и был удален с поля.

Несмотря на численное большинство, "Минай" так и не сумел дожать "Кривбасс" и вырвать победу. Как итог, нулевая ничья.

Отметим, что команда Юрия Вернидуба еще не выиграла ни одного матча в текущем розыгрыше УПЛ, трижды проиграв и столько раз сыграв вничью.

"Кривбасс" - "Минай": турнирное положение после матча

"Кривбасс" имеет 3 балла и находится на 15-м месте в турнирной таблице УПЛ. "Минай" с 5 очками идет 11-м.

В следующем туре подопечные Вернидуба сыграют с "Черноморцем", а закарпатцы будут противостоять "Вересу". Оба матча состоятся 14 октября.

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