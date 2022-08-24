Вернидуб — о судействе: три года не работал в чемпионате Украины – ничего не меняется

В частности, наставник "Кривбасса" поздравил соперника с победой, но и упрекнул судейскую бригаду. Кроме того, он поблагодарил Вооруженные силы Украины за это, что они продолжают отчаянно защищать землю от российских оккупантов.

Слова Вернидуба приводит официальный сайт криворожцев.

"Особенно комментировать ничего не хотелось бы. Поздравляю "Колос" с победой. К сожалению, мы проиграли. Скажу одно: три года я не работал в чемпионате Украины – ничего не меняется. Все как было, так и осталось. Те люди, которые следят за футболом, понимают, о чем я говорю.

Ребята старались. И в первом тайме они играли так, как мы и условились. Хотя игра не была быстрой, но мы владели инициативой. Пропустили гол со стандарта, затем во втором начали двигаться. Наверное, вспомнили, что нужно играть. Начали появляться какие-то моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Хотя и у "Колоса" было два опасных стандарта. Вот и весь футбол. А так постоянные свистки: только начинаем атаку, то не там мяч бросил, то не там поставил. Я думаю, так в хороших чемпионатах не судят, а судят немного по-другому. Дают возможность, чтобы развивался темп игры. В этом и есть интерес футбола, чтобы он был быстрым. Там где надо арбитр не свистит, там где не надо – свистит. Всё наоборот.

Почти девять месяцев не было чемпионата Украины. Всем тяжело начинать. Надо отдать должное нашим славным Вооруженным силам Украины, которые сейчас защищают нашу землю от оккупантов и дают нам право проводить эти матчи. Снимаю перед ними шляпу, ведь знаю, как это и что это такое.

Слава Украине! Слава нашим защитникам! Слава нашим живым героям. Слава героям, которых с нами нет. Но они всегда будут в наших сердцах", — сказал Вернидуб.

"Кривбасс" в стартовом матче УПЛ сезона-2022/23 минимально уступил "Колосу" со счетом 0:1 ;

; В конце второго тайма у Вернидуба сдали нервы. Именитый специалист получил красную карточку за то, что эмоционально выражал недовольство работой судей. После своего удаления тренер даже показательно замахнулся рукой на бокового арбитра встречи;

В следующем туре "Кривбасс" померяется силами с донецким "Шахтером".

Добавим, что для Вернидуба это был первый официальный поединок во главе "Кривбасса". Летом он возглавил криворожский клуб, вернувшийся в УПЛ после длительного перерыва, и теперь будет совмещать службу в ВСУ с тренерской работой.