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Вернидуб отправляется в Лигу Европы: "Реал" разбил "Шериф" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

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Вернидуб отправляется в Лигу Европы: "Реал" разбил "Шериф" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Associated Press

"Королевский клуб" взял реванш за поражение на "Бернабеу".

Мадридский "Реал" на выезде разгромил тираспольский "Шериф" (3:0) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировал себе путевку в 1/8 финала.

Подопечные Карло Анчелотти открыли счет на 30-й минуте усилиями Давида Алабы.

В конце первого тайма Тони Кроос укрепил преимущество "сливочных".

Точку в матче на 55-й минуте поставил Карим Бензема, которому сегодня суд вынес приговор по делу об интим-шантаже.

  • В другом матче пятого тура группы D донецкий "Шахтер" (1 балл) на выезде проиграл миланскому "Интеру" (0:2) и потерял шансы побороться за еврокубковую весну. Команда Роберто Де Дзерби уж точно финиширует на последней строчке.
  • "Реал" (12 очков) вместе с "Интером" (10 баллов) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шериф" (6 пунктов) под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы.
  • Поединки заключительного шестого тура в квартете D запланированы на 7 декабря: "Реал" - "Интер", "Шахтер" - "Шериф".
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