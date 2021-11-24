Вернидуб отправляется в Лигу Европы: "Реал" разбил "Шериф" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

"Королевский клуб" взял реванш за поражение на "Бернабеу".
Мадридский "Реал" на выезде разгромил тираспольский "Шериф" (3:0) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировал себе путевку в 1/8 финала.
Подопечные Карло Анчелотти открыли счет на 30-й минуте усилиями Давида Алабы.
В конце первого тайма Тони Кроос укрепил преимущество "сливочных".
Точку в матче на 55-й минуте поставил Карим Бензема, которому сегодня суд вынес приговор по делу об интим-шантаже.
- В другом матче пятого тура группы D донецкий "Шахтер" (1 балл) на выезде проиграл миланскому "Интеру" (0:2) и потерял шансы побороться за еврокубковую весну. Команда Роберто Де Дзерби уж точно финиширует на последней строчке.
- "Реал" (12 очков) вместе с "Интером" (10 баллов) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Шериф" (6 пунктов) под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба занял третье место и весной сыграет в Лиге Европы.
- Поединки заключительного шестого тура в квартете D запланированы на 7 декабря: "Реал" - "Интер", "Шахтер" - "Шериф".