Вернидуб отправляется в Лигу Европы: "Реал" разбил "Шериф" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Вернидуб отправляется в Лигу Европы: "Реал" разбил "Шериф" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (видео)

"Королевский клуб" взял реванш за поражение на "Бернабеу".

Мадридский "Реал" на выезде разгромил тираспольский "Шериф" ( 3:0 ) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировал себе путевку в 1/8 финала.

Подопечные Карло Анчелотти открыли счет на 30-й минуте усилиями Давида Алабы.

В конце первого тайма Тони Кроос укрепил преимущество "сливочных".

Точку в матче на 55-й минуте поставил Карим Бензема, которому сегодня суд вынес приговор по делу об интим-шантаже.