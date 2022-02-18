Вернидуб – первый украинский тренер за семь лет, выигравший матч плей-офф еврокубков

Вернидуб – первый украинский тренер за семь лет, выигравший матч плей-офф еврокубков

В последний раз подобное покорялось Сергею Реброву.

Украинский тренер Юрий Вернидуб, возглавляющий молдавский " Шериф ", установил необычное достижение.

Так, 56-летний специалист стал первым украинским тренером за семь лет, выигравшим матч плей-офф еврокубков. Отметим, что подобное произошло после домашней победы "Шерифа" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Браги" (2:0).

Отметим, что последний раз это удавалось украинским тренерам еще в сезоне 2014/15: Сергей Ребров одерживал победы, возглавляя "Динамо" в плей-офф Лиги Европы, а Мирон Маркевич — с "Днепром" (именно он и был последним украинским тренером с победами в плей-офф) .

Со времени последней победы "Днепра" Маркевича над "Наполи" в полуфинале Лиги Европы повторить это достижение имел возможность только Сергей Ребров. Еще в качестве тренера "Динамо" в сезоне 2015/16 он выступал в плей-офф Лиги чемпионов, но там проиграл "Ман Сити" в 2-матчевом противостоянии (1:3, 0:0).

В то же время Ребров имел возможность повторить это достижение и как тренер венгерского "Ференцвароша". Но в течение трех сезонов он ни разу не играл с командой в плей-офф еврокубков.

Вернидуб возглавил "Шериф" в конце 2020 года. Под его руководством команда стала чемпионом страны в сезоне 2020/21.

В сезоне 2021/22 Вернидуб установил национальный рекорд Молдовы – первый тренер, выведший "Шериф" в группу Лиги чемпионов и прошедший с ней в плей-офф еврокубков. Именно из Лиги Чемпионов украинский наставник переместился в Лигу Европы;

"Шериф" под руководством Вернидуба лидирует в чемпионате Молдовы, имея 44 очка после 17 матчей.

Добавим, что в конце 2021 года Вернидуб подписал новый контракт с "Шерифом".