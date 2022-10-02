Вернидуб поставил подножку бывшей команде: "Заря" в "перестрелке" потеряла очки с аутсайдером УПЛ

В воскресенье, 2 октября, в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сошлись луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс".

"Заря" и "Кривбасс" расписали ничью в заключительном матче 5-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:2 .

Криворожский клуб вышел вперед на 10-й минуте встречи - Алексей Хобленко реализовал пенальти. Однако уже через семь минут номинальные хозяева восстановили паритет усилиями Игоря Кирюханцева.

На 28-й минуте "Заря" уже была впереди - Кирюханцев оформил дубль. Однако удержать победу луганцам не удалось. Гол Назара Волошина на 66-й минуте принес подопечным Юрия Вернидуба ничью в матче с его бывшей командой.

После этого поединка "Заря" с 10 очками расположилась на третьем месте в таблице УПЛ. "Кривбасс" с 2 баллами занимает последнюю строчку.

В следующем туре луганчане сыграют с "Днепром-1", а команда Вернидуба будет принимать "Минай". Оба матча состоятся 9 октября.

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