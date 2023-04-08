Вернидуб поставил подножку своей бывшей команде: "Заря" подпустила "Динамо" в таблице УПЛ (видео)

Луганчане не справились с "Кривбассом".

"Заря" уступила "Кривбассу" в выездном матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:0 .

Единственный гол в этой встрече криворожцы забили после перерыва. На 50-й минуте Рифет Капич разобрался с обороной луганцев и из пределов штрафной отправил мяч точно в "девятку".

Отметим, что на 55-й минуте матч в Кривом Роге прерывался из-за воздушной тревоги, которая продолжалась полчаса. Вурнувшись с укрытия на поле, команды голов не забивали.

Таким образом, главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб осложнил своей бывшей команде борьбу за призовые места.

Обзор матча

Будет добавлен позже.

"Кривбасс" (28 очков) занимает шестое место в УПЛ. "Заря" (40 баллов) осталась на третьей строчке, подпустив к себе "Динамо" на расстояние одного зачетного пункта.

В следующем туре "Кривбасс" 14 апреля на выезде сыграет с "Минаем", а "Заря" 15 апреля встретится с "Днепром-1".

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