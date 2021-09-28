Вернидуб шокировал Мадрид: команда украинского тренера нанесла поражение "Реалу" в Лиге чемпионов (видео)

Очередной сенсационный результат от чемпиона Молдовы.

Мадридский "Реал" сенсационно проиграл тираспольскому "Шерифу" в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 1:2.

Поединок прошел при подавляющем преимуществе "сливочных", но забить первой смогла команда Виталия Вернидуба. На 25-й минуте хозяев шокировал гол Джасура Джахшибаева.

"Реал" же отыграться смог лишь после перерыва, да и то лишь с пенальти, который реализовал Карим Бензема на 65-й минуте.

Матч катился к сенсационной ничьей, но в концовке гости смогли просто таки шокировать "Реал", когда победу им принес гол Себастьена Тиля.

В другом матче 2-го тура группы D донецкий "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" сыграл вничью со счетом 0:0 с миланским "Интером".

В первом туре "Шериф" сенсационно обыграл "Шахтер" (2:0), а "Реал" нанес поражение "Интеру" (1:0).

"Шахтер" (2:0), а "Реал" "Интеру" (1:0). По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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