"Верните Шевченко": фанаты разнесли решение Петракова не вызвать Малиновского в сборную Украины

На наставника "сине-желтых" свалилось немало критики в соцсетях после обнародования заявки на октябрьские матчи.
В соцсетях жестко раскритиковали решение исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова оставить полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского вне заявки на ближайшие матчи национальной команды в отборе на Чемпионат мира-2022.
Многие болельщики встали на сторону 28-летнего футболиста в его конфликте с наставником "сине-желтых". Они оставили кучу оскорбительных комментариев в адрес Петракова на официальных страницах УАФ в соцсетях.
В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.
Читайте также: Отбор на ЧМ-2022: группы и турнирные таблицы
Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года
- После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
- ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.