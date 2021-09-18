"Верните Шевченко": фанаты разнесли решение Петракова не вызвать Малиновского в сборную Украины

"Верните Шевченко": фанаты разнесли решение Петракова не вызвать Малиновского в сборную Украины

На наставника "сине-желтых" свалилось немало критики в соцсетях после обнародования заявки на октябрьские матчи.

В соцсетях жестко раскритиковали решение исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова оставить полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского вне заявки на ближайшие матчи национальной команды в отборе на Чемпионат мира-2022.

Многие болельщики встали на сторону 28-летнего футболиста в его конфликте с наставником "сине-желтых". Они оставили кучу оскорбительных комментариев в адрес Петракова на официальных страницах УАФ в соцсетях.

facebook.com/uafukraine

facebook.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.

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Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

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