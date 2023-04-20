Вернули 15 очков: "Ювентусу" отменили наказание по делу о финансовых махинациях

Туринский клуб поднялся на третье место в Серии А.

"Ювентусу" вернули 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии, которых в январе этого года лишили туринцев по делу о финансовых махинациях.

Гарантийная коллегия CONI рассмотрела апелляцию "Старой синьоры" и приняла решение отменить санкции, сообщает издание Tuttosport.

Источник отмечает, что такое решение является временным, пока идет расследование. Санкции с туринского клуба не полностью сняты, а только приостановлены. Теперь дело будет передано обратно в апелляционный суд.

Таким образом, "Ювентус" с седьмого места поднялся сразу на третье место, обойдя "Рому", "Милан" и "Интер". Теперь в активе "бьянконери" 59 очков.

Напомним, ранее также были применены санкции к экс-руководителям "бьянконери", причастным к махинациям. Бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи получил отстранение на 2,5 года, экс-президент Андреа Аньелли и экс-гендиректор Маурицио Арривабене – на 2 года, тогдашний спортдиректор Федерико Черубини – на год и 4 месяца, а бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев.

В конце ноября прошлого года руководство "Ювентуса" покинуло свои должности в полном составе после обвинений в финансовом мошенничестве. Туринский клуб подозревали в завышении сумм трансферов и махинациях с зарплатами игроков.

Напомним, ранее "Ювентус" из-за коррупционного скандала 2006 года уже переводился в низший дивизион – Серию B. Тогда туринский клуб также лишили выигранных в сезонах 2004/05 и 2005/06 "скудетто".

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