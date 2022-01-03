Вернулся из аренды: чемпион Украины официально определился с заменой Николаю

Дубинчак снова будет выступать за "бело-синих".
23-летний левый защитник "Динамо" Владислав Дубинчак вернулся в команду после аренды в "Днепре-1".
Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".
Он присоединится к киевлянам после возвращения основного состава из отпуска.
На прошлой неделе команду покинул Виталий Миколенко, перебравшийся в "Эвертон". Ожидается, что Дубинчак станет его достойной заменой.
- С лета 2018 года Дубинчак выступал за киевский "Арсенал" (28 игр в УПЛ), затем провел сезон в "Карпатах" (19 игр), после чего перешел в "Днепр-1", за который отыграл 38 встреч в УПЛ.
- Минувшим летом левый защитник проходил предсезонное собрание в составе команды Мирчи Луческу.
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