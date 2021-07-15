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"Вернулся из деревни у бабушки": экс-звезда "Шахтера" озадачил пивным животом после отпуска

"Вернулся из деревни у бабушки": экс-звезда "Шахтера" озадачил пивным животом после отпуска

Associated Press

Бразильца Виллиана высмеяли в соцсетях за лишний вес.

Атакующий полузащитник лондонского "Арсенала" Виллиан, хорошо известный в Украине по выступлениям за донецкий "Шахтер", вызвал насмешки у болельщиков своей формой после возвращения из летнего отдыха.

На предсезонные сборы "канониров" 32-летний бразилец прибыл с заметно набранным лишним весом. Виллиан вышел в стартовом составе на контрольный матч против "Хиберниана" и был заменен в перерыве.

Болельщики же не могли узнать реактивного бразильца и начали шутить в соцсетях о "беременности" и "пивном животе".

"Это не может быть Виллиан"

"На моих глазах настоящие слезы"

"Виллиан вскоре выходит на пенсию... Что происходит с некогда смертоносным вингером"

"Виллиан ушел на 6 месяцев в отпуск для беременности и родов"

"Виллиан в "Челси" против Виллиана в "Арсенале"

"Просто Виллиан вернулся из отпуска в деревне у бабушки"

"Виллиан сидел на диете Эдена Азара в межсезонье", - вспомнили фанаты, как бельгийский вингер набрал лишние килограммы после перехода из "Челси" в "Реал" летом 2019 года.

  • В прошлом сезоне Виллиан провел 37 матчей за лондонский клуб, в которых отметился голом и 7 ассистами.
  • За "Шахтер" бразилец выступал с 2007 по 2012 год. В составе донецкого клуба он завоевал 11 трофеев, включая Кубок УЕФА.
  • Начало кампании АПЛ-2021/22 запланировано на 14 августа.

Ранее ТСН Проспорт писал, что фанат укусил женщину за грудь во время матча по крикету: видео разорвало соцсети.