"Вернулся из деревни у бабушки": экс-звезда "Шахтера" озадачил пивным животом после отпуска

"Вернулся из деревни у бабушки": экс-звезда "Шахтера" озадачил пивным животом после отпуска

Бразильца Виллиана высмеяли в соцсетях за лишний вес.

Атакующий полузащитник лондонского "Арсенала" Виллиан, хорошо известный в Украине по выступлениям за донецкий "Шахтер", вызвал насмешки у болельщиков своей формой после возвращения из летнего отдыха.

На предсезонные сборы "канониров" 32-летний бразилец прибыл с заметно набранным лишним весом. Виллиан вышел в стартовом составе на контрольный матч против "Хиберниана" и был заменен в перерыве.

Болельщики же не могли узнать реактивного бразильца и начали шутить в соцсетях о "беременности" и "пивном животе".

"Это не может быть Виллиан"

This can not be my Willian pic.twitter.com/72l3SJYdcw — Solomon Adusei Peprah (@Curtis_peprah) July 14, 2021

"На моих глазах настоящие слезы"

There are real tears in my eyes pic.twitter.com/UYPr92NntU — Tom (@Tomthegunner) July 14, 2021

"Виллиан вскоре выходит на пенсию... Что происходит с некогда смертоносным вингером"

Willian is clearly retiring soon .. what's happening to the once upon a time a deadly winger pic.twitter.com/qZ7SX5Axkc — The thinker man (@kwekuedilson) July 14, 2021

"Виллиан ушел на 6 месяцев в отпуск для беременности и родов"

BREAKING: Willian ruled out for 6 months on maternity leave. pic.twitter.com/XIsFXwGOcL — Healosh (@Healosh) July 14, 2021

"Виллиан в "Челси" против Виллиана в "Арсенале"

Willian in Chelsea Willian in Arsenal pic.twitter.com/Sb6U8eWAay — Out Of Context Chelsea (@ NoContextChe1) July 14, 2021

"Просто Виллиан вернулся из отпуска в деревне у бабушки"

Просто Виллиан вернулся из отпуска в деревне у бабушки pic.twitter.com/1ryKSisJxW — Angelina Lobanova (@Scorpioshaaa) July 15, 2021

"Виллиан сидел на диете Эдена Азара в межсезонье", - вспомнили фанаты, как бельгийский вингер набрал лишние килограммы после перехода из "Челси" в "Реал" летом 2019 года.

Willian's been on the Eden Hazard diet during the off -season pic.twitter.com/haJ3epaAxq — justsports (@sportsnewsjk) July 15, 2021

В прошлом сезоне Виллиан провел 37 матчей за лондонский клуб, в которых отметился голом и 7 ассистами.

За "Шахтер" бразилец выступал с 2007 по 2012 год. В составе донецкого клуба он завоевал 11 трофеев, включая Кубок УЕФА.

Начало кампании АПЛ-2021/22 запланировано на 14 августа.

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