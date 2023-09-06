Вернулся из-за границы, чтобы защищать родину: на войне с Россией погиб украинский легкоатлет

Юрий Мочульский отдал жизнь в борьбе против российских окупантов.

На войне с Россией погиб украинский легкоатлет Юрий Мочульский.

Печальное известие сообщил в Instagram брат Мочульского – известный легкоатлет Дмитрий Демьянюк, также защищающий Украину от российских захватчиков.

Погибшему воину ВСУ было 28 лет. Сразу после начала полномасштабного российского вторжения он вернулся из-за границы и присоединился к 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ. Был ранен. После лечения снова вернулся на фронт.

Мочульский погиб 29 августа во время штурма позиций врага.

Известно, что до войны Юрий профессионально занимался бегом на длинные дистанции. Окончил Львовский государственный университет физической культуры.

Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб победитель Кубка Украины по карате.

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