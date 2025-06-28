Вернулся после допинга: чемпион мира по футболу официально нашел новый клуб

Поль Погба

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Французский полузащитник Поль Погба, которого в сентябре 2023 года отстранили от футбола из-за положительного допинг-теста, стал игроком "Монако".

Об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".

32-летний хавбек подписал с клубом из чемпионата Франции контракт сроком до лета 2027 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

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Погба присоединился к "Монако" в статусе свободного агента. В ноябре прошлого года с Полем расторг контракт итальянский "Ювентус".

Погба провалил допинг-тест после матча Серии А против "Удинезе", который состоялся 20 августа 2023 года. Позже стало известно, что повторная допинг-проба французского хавбека также показала повышенный уровень тестостерона в его крови.

Сначала Погба дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, но затем сократили ему "бан" до 18 месяцев. Срок отстранения француза истек в марте 2025 года.

На счету Погба 91 матч за сборную Франции и 11 забитых голов. В составе "Ле Блэ" он стал серебряным призером Евро-2016, победителем чемпионата мира-2018, а также выиграл Лигу наций-2020/21.

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