Вернулся после травмы и забил: звездный футболист помог "Боруссии" возглавить Бундеслигу

"Джмели" обошли "Баварию" на вершине турнирной таблицы.
Дортмундская "Боруссия" на выезде победила "Вольфсбург" в матче 13 тура немецкой Бундеслиги - 3:1.
Хозяева поля удачно начали поединок - уже на 2-й минуте открыл счет Ваут Вегхорст.
Еще до перерыва "черно-желтые" восстановили паритет. На 35-й минуте Эмре Джан реализовал пенальти.
Во втором тайме "шмели" забили еще дважды и гарантировали себе победу. Сначала на 55-й минуте отличился Дониелл Мален, а затем свое слово сказал забивной Эрлинг Холанд.
Главная звезда "Боруссии" вернулся на поле после травмы и в первом же матче записал в свой актив гол, ставший для него 50-м в своей 50-й игре в Бундеслиге. Примечательно, что норвежец вышел на замену и поразил ворота "волков" уже через 8 минут после своего появления.
- "Джмели" (30 очков) вышли на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бавария" имеет на два балла меньше и начнет свой матч 13-го тура против "Арминии" позже, в 19:30 по киевскому времени.
- В следующем туре Чемпионата Германии дортмундцы 4 декабря примут "Баварию", а "Вольфсбург" в тот же день в гостях сыграет с "Майнцом".