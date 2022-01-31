Вернулся в большой футбол: звездный датчанин, переживший остановку сердца на Евро-2020, нашел новый клуб

Он подписал краткосрочное соглашение.
Звездный датский футболист Кристиан Эриксен нашел новый клуб.
Так, 29-летний полузащитник в следующие полгода будет выступать за новичка английской Премьер-лиги — "Брентфорд". Об этом сообщил официальный сайт "пчел".
Отмечается, что Эриксен успешно прошел медосмотр, подтвердивший, что Кристиан может вернуться в футбол через семь месяцев после жуткого инцидента во время матча 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Финляндии, состоявшегося летом 2021 года. В этом поединке Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание. Выяснилось, что у него произошла остановка сердца.
У Эриксена уже есть опыт выступлений в АПЛ. С 2013 по 2020 годы он провел в лондонском "Тоттенхэме".
- Последним клубом Эриксена был миланский "Интер", который в середине декабря объявил о расторжении контракта с датчанином. Подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством;
- Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021;
- "Брентфорд" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. После 23 туров в активе "пчел" 23 очка.
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно
- 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.
- На поле появились врачи, чтобы оказать игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибрилляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.
- Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
- Позже врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.
- 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо.
- 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.