Вернулся в большой футбол: звездный датчанин, переживший остановку сердца на Евро-2020, нашел новый клуб

Он подписал краткосрочное соглашение.

Звездный датский футболист Кристиан Эриксен нашел новый клуб.

Так, 29-летний полузащитник в следующие полгода будет выступать за новичка английской Премьер-лиги — "Брентфорд". Об этом сообщил официальный сайт "пчел".

Отмечается, что Эриксен успешно прошел медосмотр, подтвердивший, что Кристиан может вернуться в футбол через семь месяцев после жуткого инцидента во время матча 1-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Финляндии, состоявшегося летом 2021 года. В этом поединке Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание. Выяснилось, что у него произошла остановка сердца.

У Эриксена уже есть опыт выступлений в АПЛ. С 2013 по 2020 годы он провел в лондонском "Тоттенхэме".

Последним клубом Эриксена был миланский "Интер", который в середине декабря объявил о расторжении контракта с датчанином . Подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством;

. Подобное решение клуба связано со здоровьем 29-летнего полузащитника. Дело в том, что теперь Эриксен должен играть только с дефибриллятором, а это запрещено итальянским законодательством; Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021;

"Брентфорд" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. После 23 туров в активе "пчел" 23 очка.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно